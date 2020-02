Nach Daten eines Flugzeiten-Portals schafften drei Passagiermaschinen die Strecke von New York nach London dank stürmischen Rückenwind in unter fünf Stunden. Normalerweise dauert der Flug gut sechseinhalb Stunden.

Am schnellsten war eine Boeing 747 der British Airways. Sie legte die gut 5500 Kilometer in 4 Stunden und 56 Minuten zurück - und landete mehr als anderthalb Stunden früher als geplant in Heathrow.

Der letzte Geschwindigkeitsrekord auf der Strecke stammt aus dem Jahr 2018. Damals flog ein Boeing Dreamliner die Strecke in fünf Stunden und 13 Minuten.

Den absoluten Rekord für die Strecke von New York nach London hält aber nach wie vor ein Überschallflieger. Die Concorde brauchte weniger als drei Stunden.