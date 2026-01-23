Weite Teile der USA wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende.

Medien warnen, dass es einer der größten Stürme der letzten Jahre sein könnte, von dem mehr als 120 Millionen Menschen betroffen sein würden - das ist etwa ein Drittel aller Einwohnerinnen und Einwohner der USA.

Zunächst werden vor allem in den südlichen Bundesstaaten und in Teilen des Mittleren Westens Schnee und Sturm erwartet. Bis Sonntag soll der Wintersturm dann die Ostküste und damit auch New York und die Hauptstadt Washington erreichen.

Der Nationale Wetterdienst warnt, dass Bäume umknicken könnten und es auch zu Stromausfällen kommen kann. Er empfahl den Menschen, sich und auch ihre Haustiere zu schützen.