Die "Herr der Ringe"-Filme waren ein Segen für den Tourismus in Neuseeland.

Da wurde die Trilogie damals gedreht, die neuseeländische Landschaft wurde darin perfekt in Szene gesetzt. Jetzt hofft die Regierung offenbar auf einen ähnlichen Effekt und will deshalb die Dreharbeiten zur neuen "Herr der Ringe"-Serie mit hohen Subventionen unterstützen. Produziert wird die Serie von Amazon, der Konzern soll insgesamt einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent auf die Produktionskosten bekommen - nach aktuellen Planungen würde das etwa 116 Millionen Dollar entsprechen - für die erste Staffel.

Amazon dreht seit vergangenem Jahr in Auckland und beschäftigt für die "Herr der Ringe"-Produktion mehr als 1.200 Mitarbeiter, weitere 700 sind laut der neuseeländischen Regierung indirekt beteiligt. Es wird über Jahre mit positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes gerechnet.