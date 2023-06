Langsam wird die Zeit knapp.

Ein kleines U-Boot mit Touristen an Bord ist am Sonntag aufgebrochen, um zum Wrack der Titanic zu tauchen. Knapp zwei Stunden später brach allerdings der Kontakt ab. Schätzungen zufolge dürfte der Sauerstoff für die fünf Personen an Bord 96 Stunden reichen - wenn das Boot kein Leck hat und Wasser eingedrungen ist.