Aus den USA kommen jetzt Meldungen über Erfolge: Dort hat der Wirkstoff Remdesivir offenbar mehr als 100 schwer erkrankten Patientinnen und Patienten an der Uniklinik in Chicago geholfen. Ihr Fieber und andere Symptome gingen schnell zurück, sodass fast alle 125 Erkrankten in der kleinen klinischen Studie in weniger als einer Woche das Krankenhaus verlassen konnten. Zwei Patienten starben trotz des Medikaments.

Ursprünglich gegen Ebola entwickelt

Über dieses Ergebnis hat zuerst das Gesundheitsportal Stat berichtet. Der Wirkstoffhersteller Gilead sagt dazu, dass erst noch alle Daten analysiert werden müssten, bevor sich Schlüsse ziehen lassen. In der Studie fehlte zum Beispiel eine Vergleichsgruppe an Patienten, die den Wirkstoff nicht bekamen.

Remdesivir wurde ursprünglich gegen Infektionen mit dem Ebola-Virus entwickelt. Dagegen wirkte es zwar nicht, erwies sich aber in Studien wenigstens als gut verträglich und arm an Nebenwirkungen. In Deutschland ist der Wirkstoff bislang für keine Behandlung zugelassen. Aber es laufen auch bei uns klinische Studien mit dem Medikament, unter anderem in Krankenhäusern in München, Hamburg und Düsseldorf.

Frühestens Ende des Jahres marktreif

Sollten diese Studien Erfolge zeigen, könnte das Mittel bis frühestens Ende 2020 auf den Markt kommen. Das schätzt das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das es bei der Entwicklung eines Medikaments auch um viel Geld geht, zeigt die Börse: Der Aktienkurs von Remdesivir-Hersteller Gilead schnellte kurz nach Bekanntwerden der ersten Studienfunde in die Höhe.

