Firmen wie Ecosia aus Deutschland, DuckDuckGo aus den USA sowie Qwant und Lilo aus Frankreich haben einen gemeinsamen Brief geschrieben. Er richtet sich an EU-Abgeordnete. Die sollten, so der Appell der Firmen, neue Vorgaben für Suchmaschinen durchsetzen - damit mehr Wettbewerb entstehe. Die EU arbeitet zurzeit an neuen Regeln, um große Technologiekonzerne stärker zu kontrollieren. Diese Regeln sollen 2023 in Kraft treten.

Vor drei Jahren hatte die EU-Kommission eine Kartellstrafe von mehr als vier Milliarden Euro gegen Google verhängt. Sie hatte das Unternehmen aufgefordert, für faire Bedingungen zu sorgen. In dem Schreiben der Google-Konkurrenten heißt es jetzt: Das US-Unternehmen habe zwar einiges verändert, aber faire Bedingungen herrschten immer noch nicht.