Der harte Lockdown während der Corona-Pandemie hat offenbar einigen alkoholkranken Menschen dabei geholfen, weniger zu trinken.

Das zeigt eine Untersuchung von Forschenden aus Deutschland. Knapp 200 Menschen mit Alkoholabhängigkeit hatten angegeben, wie viel sie vom Herbst 2020 bis zum Frühjahr 2021 tranken. Ohne Lockdown tranken die Menschen im Schnitt eine Alkoholmenge von drei Gläsern Wein pro Tag. An den Wochenenden, an Weihnachten und Silvester war es nochmal mehr. Aber als dann der harte Lockdown kam, von Dezember bis Ende Februar, tranken sie insgesamt weniger Alkohol - vor allem an Wochenenden. Obwohl sie gleichzeitig angaben, dass sie sich in dieser Zeit stärker isoliert fühlten.

Die Forschenden vermuten, dass der harte Lockdown Menschen geholfen hat, die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum etwas stärker zurückzugewinnen. Möglicherweise, weil sich zeitliche Muster geändert haben und zum Beispiel Wochenenden im Lockdown anders aussahen als vorher.