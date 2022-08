Schon ein einziger Schluck Alkohol verändert das Gehirn.

Das haben Forschende der Unis Köln und Mannheim an Modellversuchen mit Fruchtfliegen und Mäusen herausgefunden. Die Veränderungen spielen sich nach ihren Erkenntnissen vor allem in den Synapsen ab – also den Enden von Nervenzellen, die die Signale chemisch weitergeben. Dort passiert zweierlei, wenn Alkohol im Spiel ist: Die "Organe" der Zelle für Energieproduktion bewegen sich anders als sonst. Und das chemische Gleichgewicht zwischen bestimmten Synapsen wird gestört. Insgesamt lässt die belohnende Wirkung des Alkohols nach.

Test-Tiere zog es auch später zum Alkohol

Die Veränderungen auf Zellebene waren dauerhaft und auch im Verhalten der Tiere sichtbar: Mäuse und Fruchtfliegen zeigten einen erhöhten Alkoholkonsum und einen Alkoholrückfall im späteren Leben. Die Forschenden gehen davon aus, dass diese Prozesse innerhalb der Zelle auch beim Menschen ähnlich ablaufen - und die Grundlage für eine mögliche Alkoholsucht im späteren Leben sein können.