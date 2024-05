Forschende der US-Universität Wisconsin-Madison haben zumindest für junge Menschen zwischen 12 und 17 Jahren neue Hinweise darauf gesammelt. Sie schließen aus Umfragedaten, dass Jugendliche mit Smartphone allgemein in besserer Stimmung waren. Dazu kam: Die Laune wurde besser, je länger sie ihr Gerät nutzen.

Anzeichen von Suchtverhalten

Was erst mal gut klingt, ist für die Forschenden ein Warnsignal: Wird das Smartphone zum Stimmungsregulierer, ist das ein Anzeichen von Suchtverhalten. Dabei gilt laut den Forschenden für Social Media, was auch für andere Medien gilt. Sie können genutzt werden, um positive Gemütszustände zu verlängern – und um negative zu lindern. Das kann aber in zu hoher Dosis süchtig machen.

Andere Fachleute wenden ein, dass die Studienteilnehmenden über Facebook-Anzeigen geworben wurden - und die Untersuchung deshalb vielleicht nicht repräsentativ ist.