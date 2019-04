Es gibt Menschen, die müssen in ihrem Job auch dann lächeln und freundlich sein, wenn ihnen so gar nicht danach zumute ist.

Mitarbeiter in der Gastronomie zum Beispiel oder Call-Center-Agenten. Ein Forschungsteam aus den USA hat rausgefunden, dass Menschen in diesen Jobs nach Feierabend häufiger zur Flasche greifen. Sie haben Telefoninterviews mit mehr als 1500 Beschäftigten in den USA geführt. Die Teilnehmenden wurden gefragt, wie oft sie Gefühle faken oder unterdrücken, wie eigenverantwortlich sie arbeiten können, und wie viel sie nach der Arbeit trinken.

Mehr Alkohol bei flüchtigem Kundenkontakt

Es zeigte sich, dass Angestellte, die viel Kundenkontakt hatten und ihren Ärger unterdrücken mussten, generell mehr Alkohol tranken. Am deutlichsten war der Zusammenhang bei denen, die eher impulsiv waren und keine längeren Beziehungen mit Kunden eingehen mussten - zum Beispiel Call-Center-Agenten oder Barista. Die Forschenden vermuten, dass diese Menschen jünger und am Anfang ihrer Karriere sind - und weder genügend Selbstkontrolle noch finanzielle Entschädigung für den Zwang zum freundlich Sein haben.

Angestellte in der Pflegebranche oder Lehrer griffen dagegen nicht so oft zur Flasche, wohl weil sie für ihre Dauer-Freundlichkeit mehr zurückbekommen.