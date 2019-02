Jetzt nutzen Frauen im Sudan sie, um Mitarbeiter der Geheimpolizei an den Pranger zu stellen, die Frauen misshandelt haben sollen. Die Frauen wurden während der Regierungsproteste festgenommen. In der Rubrik "Letters from Africa" berichtet eine Journalistin in der BBC, dass vielen Frauen Kopftücher abgerissen und Haare abgeschnitten wurden. Andere haben auch von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigungen erzählt.

Geheimpolizisten schützen sich mit Masken

In der Facebook-Gruppe tauschen Frauen ihre Geschichten aus und helfen sich, die Peiniger zu identifizieren. Demonstrantinnen haben auch schon öfter Häuser mit Graffiti besprüht - da stand dann geschrieben, dass dort ein Geheimpolizist wohnt. Aktuell hat die Gruppe eine Kampagne gestartet, um Toyota darauf aufmerksam zu machen, dass die Geheimpolizei oft die Autos der Firma fährt und damit auch Demonstranten überfährt.

Die sudanesische Geheimpolizei hat mittlerweile auf die Facebook-Gruppe reagiert. Mitarbeiter tragen beim Einsatz Masken - und festgenommene Frauen müssen stundenlang auf den Boden starren, damit sie niemanden erkennen.