In Südafrika sind 40 Breitmaulnashörner ausgewildert worden.

Sie stammen alle von einer privaten Zuchtfarm, die seit dem vergangenen Jahr der Nichtregierungsorganisation African Parks gehört. Ihr Ziel ist es nach eigenen Angaben in den kommenden zehn Jahren insgesamt 2.000 Nashörner in Schutzgebieten in Afrika auszuwildern. Die 40 Tiere sind jetzt in einem Wildreservat in der Provinz KwaZulu-Natal unterwegs. Ihnen wurden die Hörner abgeschnitten, um sie vor Wilderei zu schützen.

Weltweit leben noch schätzungsweise 13.000 Breitmaulnashörner, 80 Prozent davon in Südafrika. Seit einigen Jahren hat die Wilderei wieder stark zugenommen. Die Hörner werden vor allem nach Asien verkauft, obwohl der Handel streng verboten ist. Dort werden sie in der traditionellen Medizin gegen Fieber oder Krämpfe eingesetzt und gelten als Potenzmittel.