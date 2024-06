Jedes Jahr kommen viele Touristinnen und Touristen nach Südafrika - sie besuchen nicht nur weltberühmte Urlaubsziele wie den Tafelberg oder den Kruger-Nationalpark, sondern auch die Armen-Viertel.

Die "Townships" sind inzwischen richtige Touristen-Attraktionen geworden, berichtet die ARD. Durch viele der Slums kann man Touren buchen. Dabei werden den Besucherinnen und Besuchern von einheimischen Tourguides die Unterkünfte und auch der Alltag der Menschen gezeigt. Laut dem Bericht bringt der Tourismus auch Geld in die Townships - an den Besuchern verdienen demnach die Guides, Souvenirverkäufer, kleine Restaurants oder auch die, die zum Beispiel Schmuck und andere lokale Produkte herstellen und in den Townships verkaufen. Deswegen sähen viele in den Slums den 'Armuts-Tourismus' nicht unbedingt als Gaffen an, sondern auch als Chance für die Viertel. Allein in die Slums von Kapstadt kämen so jedes Jahr hunderttausende Touristinnen und Touristen.

Auch in anderen Ländern gibt es solchen Township-Tourismus - zum Beispiel in Kenia, Namibia, Indien und Brasilien. Kritische Stimmen sagen, dass diese Touren oft nicht den Vierteln als Ganzes helfen, sondern nur Einzelne richtig daran verdienen.

Forschende der Uni Potsdam haben den Township-Tourismus in Namibia in einer Studie untersucht - sie kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Einnahmen aus den Touren besser verteilt werden müssten. Es braucht demnach zum Beispiel Jobtrainings für die Menschen in den Slums - und mehr Zusammenarbeit mit den Tour-Anbietern.