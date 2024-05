In Südafrika haben Helferinnen und Helfer am Strand mehr als 500 Baby-Meeresschildkröten gerettet.

Sie wurden durch einen Sturm an Land gespült und wurden jetzt erstmal in einem Aquarium und in anderen Einrichtungen untergebracht.

Die kleinen Schildkröten gehören zu einer vom Aussterben bedrohten Art, der Unechten Karettschildkröten. Die Tiere schlüpfen am Strand im Nordosten Südafrikas und müssen dann schnell ins Meer. Hunderte von ihnen wurden aber wohl von einer warmen Strömung erwischt und um die Spitze des Kontinents herumgetragen. Weil es dort gestürmt hat, wurden sie in den kalten Gewässern des Atlantiks an der Westküste an Land gespült. In dem Aquarium helfen viele Freiwillige, die Tiere zu beobachten und zu versorgen.