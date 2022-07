Die Küste von Gaansbai in Südafrika gehört zu den Hotspots, um Weiße Haie zu beobachten.

Seit ein paar Jahren geht deren Zahl dort aber stark zurück. Ein südafrikanisches Forschungsteam berichtet jetzt, dass dahinter wohl ein Orca-Pärchen steckt, das in der Gegend Jagd auf Weiße Haie macht. Die Forschenden beobachten die Situation seit fünf Jahren. In dieser Zeit wurden acht Weiße Haie an Land gespült, die von Orcas angegriffen worden seien. Andere Weiße Haie würden das Gebiet jetzt meiden.

Der Rückgang der Weißen Haie verändert das gesamte Ökosystem in der Region. Unter anderem kann sich eine bestimmte Robben-Art stärker verbreiten und gefährdet dadurch den Bestand afrikanischer Pinguine.

Orcas ernähren sich unter anderem eigentlich von Fischen und Robben. Es könnte aber sein, dass das Orca-Pärchen von Gansbaai zu einer seltenen Unterart gehört, die auch auf Haie Jagd machen. Die Forschenden vermuten, dass Orcas vor der südafrikanischen Küste generell häufiger werden.