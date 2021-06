In Südafrika sorgt derzeit ein Bericht für Aufsehen, demzufolge eine Frau Zehnlinge geboren hat.

Zuerst berichtet hatte die Zeitung Pretoria News in einer Exklusivgeschichte. Versuche anderer Medien, Mutter, Vater oder die Klinik zu finden, wo die 37-Jährige entbunden haben soll, waren aber bisher erfolglos. Laut Bericht sollen die sieben Jungen und drei Mädchen am gestern Abend spät per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein, nach rund sieben Monaten Schwangerschaft.

Inzwischen hat sich die Regierung Südafrikas zu Wort gemeldet und fordert Aufklärung über den Fall. Ähnlich äußerten sich der Bürgermeister der Stadt, in der die Familie wohnt. Die Zeitung hatte berichtet, sie habe schon während der Schwangerschaft Kontakt zur Familie gehabt, auf deren Wunsch hin aber mit der Geschichte bis zur Geburt gewartet.

Würden die Angaben offiziell bestätigt, und die Frau hätte tatsächlich Zehnlinge geboren, wäre das ein Rekord.