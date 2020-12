Weihnachten am Strand feiern - daraus wird in Südafrika nichts.

Wegen der Corona-Pandemie hat Präsident Cyril Ramaphosa angekündigt, mehrere Strände zu schließen. In einigen südafrikanischen Provinzen beginnen die neuen Beschränkungen am Mittwoch und laufen bis in den Januar, an anderen Orten geht es nur direkt um die Feiertage.

In einer Fernsehansprache kündigte der Päsident auch strenge Maskenkontrollen an. Bei Verstößen drohen bis zu sechs Monate Haft. Außerdem gilt nachts landesweit ein Ausgehverbot, Restaurants müssen um 22 Uhr schließen.

Zuletzt starben in Südafrika mehr als 150 Menschen an einem Tag in Zusamenhang mit dem Coronavirus. Als besonders gefährdet gelten in dem Land junge Menschen. Denn die Sommerferien haben begonnen und da wird viel gefeiert. Nach einer Feier mit mehr als 1300 Abiturientinnen und Abiturienten wurden rund 1000 Neuinfektionen festgestellt.