In Südafrika hat ein Gerichtsverfahren ein weiteres Mal die hohen Zahlen an Vergewaltigungen in die Diskussion gebracht.

Dort ist ein 38-Jähriger schuldig gesprochen worden, der für 90 Taten verantwortlich sein soll. Viele seiner Opfer waren Kinder. Laut Gericht hat er in einigen Fällen wohl auch mehrere Menschen gleichzeitig vergewaltigt und zwang andere Opfer, ihm dabei zuzusehen. Mehr als 100 Vergewaltigungen - pro Tag In Südafrika sind Vergewaltigungen ein massives Problem. Schon die offiziellen Zahlen der Fälle sind hoch - Anfang des Jahres waren es im Schnitt mehr als 100 Fälle pro Tag. Es wird angenommen, dass die Dunkelziffer aber noch deutlich höher ist. Es gibt regelmäßig Berichte über besonders große und schwere Taten. Im Juli zum Beispiel überfielen Täter ein ganzes Filmset für ein Musikvideo und vergewaltigten die Darstellerinnen.