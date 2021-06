In Südafrika waren tausende Menschen Feuer und Flamme, weil sie dachten, dass sie eine Diamantengrube gefunden hätten.

Doch das dauerte nicht besonders lange, denn der Diamantenfund entpuppte sich als simpler Quarz.

Was war passiert? Ein Hirte hatte in einer Provinz an der Ostküste Südafrikas glänzende weiße Steine gefunden. Daraufhin waren tausende hoffnungsvolle Menschen zu der Stelle ausgeschwärmt. Auch die Regierung entsandte Geologen und Minen-Experten, um Proben zu entnehmen. Mit enttäuschendem Ergebnis: Die Regionalregierung teilte am Sonnag mit, die Untersuchungen zeigten eindeutig, dass es sich nicht um Diamanten, sondern um Quarzkristalle handle. Und deren Wert dürfte im Vergleich zu Diamanten "sehr niedrig" sein.

Die Regierung rief die angereisten Diamantensuchenden auf, das Gebiet wieder zu verlassen. Ihre Schürftätigkeiten belasteten die Umwelt und wegen Corona gäbe es eine Gesundheitsgefahr.