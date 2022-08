In Südafrika haben tausende Zulus die Krönung ihres neuen Königs gefeiert.

Misuzulu Zulu kündigte ein neues Kapitel für seine Untertanen an - traditionell im Leoparden-Fell mit einer Halskette aus Raubtierzähnen. Die Zulus sind die größte ethnische Gruppe in Südafrika. Ihr König hat keine offizielle Macht. Er gilt aber als Autorität bei den elf Millionen Angehörigen der Ethnie. Sie machen ein Fünftel der Bevölkerung in Südafrika aus.