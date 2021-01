In mehreren südafrikanischen Ländern sind Regierungspolitiker in Folge einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

In Simbabwe starben am Wochenende zwei weitere Regierungsmitglieder - damit sind dort jetzt vier Minister an den Folgen von Covid-19 gestorben. Weitere sollen mit Corona infiziert sein. Auch in Südafrika und im Königreich Eswatini - früher Swasiland - sind Regierungsmitglieder gestorben; in Eswatini auch der Premierminister, als einer der ersten führenden Politiker weltweit.

In Eswatini fehlt es an Sauerstoff

In Eswatini sind die Krankenhäuser mittlerweile überfüllt und es gibt zu wenig Sauerstoff zum Beatmen von Patienten. Eine länderübergreifende afrikanische Gesundheitsbehörde sagt, das liege daran, dass keine Sauerstoffzylinder mehr aus dem Nachbarland Südafrika geliefert werden. Südafrika hat wegen Corona die Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen - deswegen gibt es Lieferprobleme.