Seit 2019 herrscht in Teilen von Südamerika eine Dürre.

Dabei fiel in Argentinien, Uruguay, Paraguay und Bolivien zum Teil weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Niederschlags der letzten Jahrzehnte. In Zentral-Argentinien war 2022 etwa das trockenste Jahr seit über 60 Jahren. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Kolumbien in einer Studie die Ursachen dafür untersucht.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die Trockenheit vor allem durch das globale Wetterphänomen La Niña ausgelöst worden ist - und durch die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Laut den Forschenden ist die Ursache in erster Linie nicht der Klimawandel - aber der verschärfe das Problem.

Diese Dürre in Teilen von Südamerika hat auch Auswirkungen auf die globale Lebensmittel-Situation: Zum Beispiel ist Argentinien eigentlich einer der größten Exporteure von Getreide und Soja. Aber durch die Dürre sind die ausgeführten Mengen um 25 bis 50 Prozent zurückgegangen.