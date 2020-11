Seit zwei Tagen gilt in South Australia ein relativ harter Lockdown - offenbar zu unrecht.

Wie der Sydney Morning Herald berichtet, sagt das die Regierung des Bundesstaates selbst. Denn: Grundlage für ihre Entscheidung sei eine Lüge gewesen - eine Pizzeria-Lüge. Ministerpräsident Steven Marshall zufolge hat ein an Covid-19-Erkrankter falsche Angaben gemacht: Der Mann soll angegeben haben, dass er sich in einem Restaurant infiziert habe, wo er sich nur schnell eine Pizza gekauft habe. Mit dieser Pizzeria werden dutzende Neu-Infektionen in Verbindung gebracht. Behörden nahmen deshalb an, dass es sich um einen sehr ansteckenden Virus-Strang handeln müsse. Die Folge: Ausgangssperren und Laden-Schließungen.

Jetzt stellte sich aber heraus: Der Mann hat in dem Restaurant mehrere Schichten neben einem infizierten Kollegen gearbeitet. Die Regierung von South Australia hat jetzt angekündigt, den Lockdown vorzeitig an diesem Wochenende schrittweise aufzuheben.