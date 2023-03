Bitte bringt uns den Hai-Kopf zurück, für die Forschung!

In Südengland ist eine Debatte um die Überreste eines seltenen Hais entbrannt, der an einem Strand bei Southampton angespült worden war. Menschen aus der Gegend hatten den knapp zwei Meter langen Kadaver am Samstag entdeckt; im Netz kursieren viele Fotos und Videos. Aber bevor Meeresforschende das Tier untersuchen konnten, hatten Unbekannte den Kopf und die Rückenflosse des Hais abgetrennt.

Hai-Kopf könnte der Forschung dienen

Jetzt rufen die Forschenden mit Unterstützung eines Fernsehmoderators dazu auf, die Körperteile des Hais zurückzubringen für weitere Untersuchungen - zumindest den Kopf. Denn aus den vorhandenen Fotos konnten sie schließen, dass es sich um einen Schildzahnhai handelt. Diese Hai-Art lebt normalerweise in südlicheren Gewässern und steht außerdem auf der Roten Liste bedrohter Arten. Deshalb hoffen Meeresforschende, dass sie aus den fehlenden Körperteilen Rückschlüsse ziehen können - auf die ungewöhnliche Reise des Schildzahnhais nach Südengland und auf die Verbreitung dieser Art generell. Die Zoological Society of London will jetzt erstmal den restlichen Kadaver untersuchen.

Schildzahnhaie werden seltener

Laut einem Bericht des Telegraph hat sich der Bestand von Schildzahnhaien in europäischen Gewässern in den vergangenen 60 Jahren um rund 80 Prozent verringert, vor allem aufgrund von Überfischung.