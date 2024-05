Den Hinweis hat ein britisches Versorgsunternehmen an ein Dorf in Surrey im Süden Englands geschickt. Eine Tankstelle im Ort hat ein Leck und im Leitungswasser sind hohe Werte von Kohlenwasserstoffen entdeckt worden. Die können zu Lungenentzündungen führen oder Schäden am Nervensystem verursachen. Die 600 betroffenen Haushalte sollen jetzt abgepacktes Wasser bekommen.

Kohlenwasserstoffe und Darmparasiten

Es ist schon die zweite Warnung diesen Monat in England, dass das Trinkwasser nicht sicher ist. In dem anderen Fall geht es um einen Parasitenbefall in Devon. Dort, im Südwesten Englands, gibt es inzwischen 100 bestätigte Fälle einer Darminfektion, die die Parasiten verursachen. Woher sie kommen, ist unklar. Die Leute dort wurden aufgefordert, ihr Leitungswasser vor dem Trinken abzukochen.

Die englischen Wasserfirmen sind seit Ende der 1980er Jahre privatisiert. Viele sagen, dass die Wasserversorgung seitdem schlechter geworden ist und dass die Firmen zu wenig Geld in Abwasser-Rohre und Instandhaltung investieren. Allein im Jahr 2023 wurde in England offiziell 400.000 Mal ungereinigtes Abwasser in Flüsse und ins Meer abgelassen. Einwohner fordern, dass die Wasserfirmen strenger kontrolliert oder bestraft werden.