An den Stränden von Südfrankreich klagen Schwimmer immer öfter über beißende Fische.

Die Zeitung Parisien berichtet, dass die Menschen an Beinen, Füßen und Zehen gebissen wurden. Vermutlich stammten die Bisse von Grauen Drückerfischen, die zwischen 30 und 45 Zentimeter lang werden.

40 Beiß-Attacken allein an einem Strand

Über 40 Badegäste seien alleine am Mittwoch am Strand von Hendaye nahe der spanischen Grenze gebissen worden. Auch in der Nähe von Cannes an der Côte d'Azur wurde ein Schwimmer gebissen, einen anderen Fall soll es in der Bucht von Saint-Tropez gegeben haben.

Experten und Expertinnen vermuten, dass die Fische wegen des Klimawandels und der Erwärmung des Meerwassers Nahrung am Ufer suchen. Der Drückerfisch hat 14 Zähne im Oberkiefer und acht im Unterkiefer. Die Bisse sind nicht schmerzhaft und ungefährlich für den Menschen.