Jetzt hat ein Gericht eine hohe Strafe verhängt: Der Mann bekam wegen Wilderei sechs Monate Haft auf Bewährung. Und er muss 30.000 Euro zahlen. Der Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, dass er von seinem Großvater gelernt hat, Rotkehlchen mit speziellen Fallen zu fangen. Ermittler hatten Dutzende Tiere in seinem Gefrierschrank gefunden. Und sie sind sich sicher, dass der Mann jeden Tag etwa 20 Vögel gefangen hat - also mehrere Tausend pro Jahr.

Rotkehlchen galten als Delikatesse

Lange Zeit wurden in der Provence in großem Stil Rotkehlchen gefangen. Vor allem in der Weihnachtszeit wurden die Tiere dann am Spieß zum Essen angeboten. Frankreichs Behörden sagen, dass das Fangen aber längst verboten ist und die Tiere geschützt sind. Eine Tierschutzorganisation hofft, dass das Urteil andere Leute davon abhält, Rotkehlchen, Meisen und Co. zu fangen und zu verkaufen.