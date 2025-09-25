In Südkorea sind Tattoos sehr beliebt.

Tattoo-Künstlerinnen und -Künstler begehen aber bei jedem Stechen eine Straftat. Denn in Südkorea braucht es eine medizinische Zulassung dafür - wie sie Ärztinnen und Ärzte haben.

Ein geplantes Gesetz könnte es für Tattoo-Künstler jetzt leichter machen - Da steht drin, dass auch nichtmedizinisches Personal tätowieren darf. Die südkoreanische Nationalversammlung muss für das Gesetz aber noch ihr Okay geben.

Bisher drohen Tatto-Künstlern in Südkorea noch bis zu fünf Jahre Haft und umgerechnet mehr als 30.000 Euro Strafe. Deswegen arbeiten viele heimlich: Sie betreiben ihre Studios zum Beispiel ohne Außenreklame. Manche Artists sind auch ins Ausland gegangen und arbeiten von da. Sie haben jetzt große Hoffnung, dass ihr Arbeitsverbot bald aufgehoben wird.