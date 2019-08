Sexpuppen sind in Südkorea schon jetzt ziemlich schwer zu bekommen.

Sie kosten je nach Ausführung zwischen umgerechnet rund 750 und 15.000 Euro. Und wenn es nach manchen Leuten geht, dann soll es noch schwerer werden, Sexpuppen zu kaufen. Ein Südkoreaner hat eine Petition gestartet, die erreichen will, dass ihr Import komplett verboten wird. Seiner Ansicht nach könnten die Sexpuppen zu mehr Sexualverbrechen führen. Fast eine halbe Million Menschen haben die Petition schon unterschrieben - und damit so viele, dass das Büro des Präsidenten sich mit dem Thema beschäftigen muss.

Sexpuppen sind in Südkorea zwar nicht illegal, ihr Import wird aber vom Zoll blockiert - so wie bei allen Dingen, die, Zitat: die öffentliche Moral verderben könnten, zum Beispiel auch Pornografie. Der Oberste Gerichtshof in Seoul hat allerdings im Januar geurteilt, dass Sexpuppen ja für den persönlichen Gebrauch seien und von daher anders behandelt werden sollten als Pornografie.