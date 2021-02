In Südkorea können sich nicht nur Menschen auf das Corona-Virus testen lassen - das Land hat jetzt auch eine Teststrategie für Haustiere entwickelt.

Laut der BBC werden Tiere in der Hauptstadt Seoul getestet, wenn sie die typischen Symptome haben: also Fieber oder Probleme beim Atmen. Außerdem müssen sie Kontakt gehabt haben mit einem positiv getesteten Menschen. Nach dem Test müssen die Tiere zu Hause in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Sollten die Besitzer aber wegen einer Infektion zu schwach oder im Krankenhaus sein, gibt es auch extra Isolierheime für die Tiere.

Die Behörde in Seoul erinnerte die Menschen auch noch mal daran, darauf zu achten, dass auch ihre Tiere einen Zwei-Meter-Abstand zu anderen halten, zum Beispiel beim Gassigehen. Bisher ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass Haustiere wie Katzen und Hunde das Coronavirus auf Menschen übertragen können. Anders herum besteht die Gefahr allerdings schon.