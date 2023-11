In Südkorea steht das öffentliche Leben für einen Moment still: Die Börse öffnet verspätet, um Staus zu vermeiden und Flüge dürfen weder starten noch landen, um keinen unnötigen Lärm zu produzieren.

Alljährliche Routine, wenn die Gymnasiasten in Südkorea ihren Unitest ablegen. Eine landesweit einheitliche Prüfung, deren Punktzahl darüber entscheidet, ob man zu den zwei Prozent gehört, die es an eine der Eliteunis schaffen. Auch jetzt war es für mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler wieder so weit - neun Stunden lang Suneung, so heißt der berüchtigte Eignungstest. Die Behörden sagen, dass sie dieses Jahr auf die sogenannten Killerfragen verzichtet haben - also Fragen, die Schüler in der Vergangenheit nur beantworten konnten, wenn sie noch über den Lehrplan hinaus gelernt haben.