Junge Frauen in Südkorea wollen raus aus dem sprichwörtlichen Korsett: "Escape the corset" nennt sich eine Bewegung, mit der die Frauen gegen südkoreanische Schönheitsideale ankämpfen.

Sie verzichten auf Makeup und schneiden sich die Haare kurz. In den Sozialen Medien posten sie Bilder davon, wie sie ihre Kosmetik-Produkte zerstören. Den Anfang gemacht hat die Youtuberin Lina Bae, die früher vor allem Makeup-Tutorials gepostet hat. Im Juni stellte sie dann ein Video online, in dem sie zeigte, mit welchem Hass man zu kämpfen hat, wenn man nicht dem Schönheitsideal entspricht.

Einer der größten Kosmetik-Märkte

Südkorea hat einen der größten Kosmetik-Märkte der Welt. Auch in Deutschland sind Produkte von dort gerade in. Viele Frauen in Südkorea machen Operationen, um dem geltenden Schönheitsideal zu entsprechen. Gleichzeitig ist Südkorea ein sehr konservatives und Männer-dominiertes Land, in dem Frauen sehr viel weniger Geld verdienen als Männer.