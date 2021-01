Kritik an Ratschlägen für Schwangere

In Seoul, in Südkorea, hat eine Liste mit Ratschlägen für Schwangere für Empörung gesorgt.

Der Guardian berichtet, dass die Liste auf einer Regierungs-Website veröffentlicht wurde. Darin wird Frauen zum Beispiel empfohlen, in den frühen Stadien ihrer Schwangerschaft viel Hausarbeit zu machen. Das helfe, ein gesundes Gewicht zu halten.

Bevor Frauen ins Krankenhaus fahren, um zu entbinden, sollen sie sich laut der Liste darum kümmern, dass ihr Mann genug saubere Klamotten zuhause hat. Außerdem sollen sie Essen vorkochen, weil Männer kochen nicht gewöhnt wären. Der letzte Tipp ist dann: nehmen sie ein Haarband mit ins Krankenhaus, damit sie nach der Geburt nicht zerzaust aussehen.

In den sozialen Medien hat die Liste viel Kritik bekommen, vor kurzem wurde sie als Reaktion darauf aus dem Netz genommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Südkorea für Verhaltens-Tipps in der Kritik steht. 2018 hatte die Regierung Richtlinien für ältere Schülerinnen und Schüler veröffentlicht. Darin hieß es: Frauen sollen an ihrem Aussehen arbeiten und Männer an ihrer Fähigkeit, Geld zu verdienen.