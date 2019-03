Südkorea will die Luftverschmutzung in der Hauptstadt Seoul jetzt mit künstlichem Regen bekämpfen. Die Idee ist nicht ganz neu: Erst im Januar war ein Versuch, solchen Regen zu erzeugen, gescheitert. Ein Flugzeug hatte dabei Chemikalien in Wolken über dem Meer abgegeben.

Präsident Moon Jae In will nun mit China zusammenarbeiten. Laut ihm ist China bei der Erzeugung von künstlichem Regen deutlich weiter als Südkorea. Dazu sehen südkoreanische Forscher in der chinesischen Industrie einen Grund für die steigende Luftverschmutzung. Umgekehrt hat auch China in der Vergangenheit Südkorea schon vorgeworfen, dessen Feinstaub komme über das pazifische Randmeer nach Shanghai.

Moon schlägt jetzt künstlichen Regen über dem Gelben Meer vor, um beiden Ländern zu helfen. Darüber hinaus kann er sich ein gemeinsames Alarmsystem für Luftverschmutzung vorstellen.