In Südkorea sorgt gerade ein Sexskandal für Schlagzeilen.

Kriminelle haben hunderte Paare heimlich beim Sex in Motels gefilmt. Die Aufnahmen wurden dann live als Pornos ins Netz gestellt. Laut Polizei gibt es vier Verdächtige. Sie sollen in 30 Motels Überwachungskameras installiert haben - zum Beispiel in Fön-Halterungen oder Steckdosenabdeckungen. Die Aufnahmen wurden dann rund um die Uhr live auf Porno-Websites gestreamt - eine davon hatte rund 4000 Abonnenten.

Neu ist das heimliche Filmen in Südkorea nicht. In der Vergangenheit wurden zum Beispiel immer wieder Kameras auf öffentlichen Toiletten oder in Schulen installiert. 2017 wurden deshalb mehr als 5000 Verdächtige festgenommen. Es wurden aber nur weniger als zwei Prozent der Täter zu Gefängnisstrafen verurteilt.