Immer mehr Länder ziehen nach - bei einer neuen Regel für Schülerinnen und Schüler. Nach Australien, den Niederlanden und anderen gibts bald auch in Südkorea ein Handy-Verbot an Schulen.

Das südkoreanische Parlament hat ein Gesetz dazu verabschiedet. Ab März nächsten Jahres sind Smartphones oder ähnliche Geräte an Schulen in Südkorea verboten. Ausnahmen gibt's nur für Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel eine Behinderung haben. Und, wenn die Smartphones im Unterricht gebraucht werden.

Über das Verbot wurde in Südkorea schon länger nachgedacht. Es gab aber Bedenken, dass es gegen die Rechte der Schüler verstoßen könnte. Jetzt überwiegt aber die Sorge vor negativen Auswirkungen von Smartphones - zum Beispiel aufs Lernen und auf die Psyche der Schülerinnen und Schüler.

Südkorea gehört zu den Ländern mit der stärksten Handynutzung weltweit.