Die Kette Dal.komm setzt in 45 ihrer Coffee Shops Roboter-Barista ein, die Kaffee aufbrühen und auch servieren. Bestellt wird an einem Schalter an der Theke oder per App. Die Kunden bekommen einen vierstelligen Code, mit dem sie ihren Kaffee abholen können.

Die Südkoreaner sind aufgeschlossen für neue Technologien. Auch in Restaurants, Supermärkten oder bei der Bank kommen Roboter und andere automatische Prozesse zum Einsatz. Zum Teil gibt es aber auch Protest dagegen, denn vor allem junge Koreaner haben es schwer, Jobs zu finden.