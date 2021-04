Wie wir Aussehen, ist vielen von uns in Zeiten von Maske und Homeoffice nicht mehr ganz so wichtig.

In Südkorea lässt sich ein ganz anderer Trend erkennen. Wie die Washington Post schreibt, boomen da gerade Schönheits-OPs. Laut einer Umfrage haben die Schönheitskliniken in dem Land direkt zu Beginn der Pandemie - in den ersten Monaten 2020 - 10 Prozent mehr Umsatz gemacht. Ein Schönheitschirurg aus Seoul sagte der Washington Post, viele nutzten offenbar den Vorteil, dass Pflaster oder Schwellungen durchs Maske-Tragen erstmal nicht zu sehen seien. Vor allem Nasen-OPs und Falten-Behandlungen seien gefragt.

Zoom-Effekt

Der Arzt stellt aber auch fest, dass sich Frauen und Männer häufig die Tränensäcke machen lassen. Denn das sei der einzige Teil des Gesichts, den man mit Maske noch sehe und der solle nach Möglichkeit besonders gut aussehen.

Ein weiteres Phänomen, das laut Zeitung auch Medizinerinnen und Mediziner in den USA beobachten, ist der Zoom-Effekt. Weil sich die Menschen in Chats ständig selbst sehen, werden zum Beispiel Falten eher wahrgenommen. Deshalb gebe es mehr Botox-Behandlungen.