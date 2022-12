Vor vier Jahren schenkte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zwei Pungsan-Jagdhunde.

Jetzt kommen die beiden Hunde in einen südkoreanischen Zoo, weil sich Moon Jae-in und sein Amtsnachfolger Yoon Suk Yeol darüber streiten, wer für ihren Unterhalt aufkommen soll. Die Hunde namens Gomi und Songkang sind koreanischer Staatsbesitz und lebten am Amtssitz von Präsident Moon Jae-in (oben ein Foto aus besseren Tagen). Als er im Mai abgelöst wurde, konnte er die Hunde wegen einer Gesetzesänderung mitnehmen. Jetzt wirft er aber der neuen Regierung vor, dass sie Futter und Tierarztkosten nicht mehr bezahlen wolle - was die Regierung zurückweist.

Der Hund und die Hündin sind jetzt im Zoo von Gwangju untergebracht. Dort lebt schon eine Tochter der Hunde. Der Zoo will die Hunde-Familie zusammenbringen, sagt aber, dass sie sich nicht mehr erkennen. Er verspricht, sich gut um die Tiere zu kümmern - schließlich seien sie als nordkoreanisches Staatsgeschenk ein Friedenssymbol. Auch Kim Jong Uns Vater Kim Jong Il hatte Südkorea im Jahr 2000 schon mal zwei Pungsan-Hunde geschenkt, Südkorea revanchierte sich mit zwei Jindo-Hunden, der südkoreanischen Nationalrasse.

Doch nur ein Spitz?

Nordkorea sieht die weißen Pungsan-Hunde als Nationalsymbol und feiert ihren wilden und edlen Charakter. In den nordkoreanischen Staatsmedien wird sogar behauptet, dass sie ohne Probleme wilde Tiere wie Bären oder Tiger töten können. Ein US-Medium, das sich auf Nordkorea-Themen spezialisiert hat, hat daran aber große Zweifel - allein schon wegen der Grenzen der Physik. Und es verweist darauf, dass kein internationaler Hundezucht-Verband den Pungsan als eigene Rasse anerkennt. Vielmehr sei er nur eine Spitz-Variante des sibirischen Huskeys, wenn auch weniger beeindruckend in der Gestalt und schwierig im Verhalten.