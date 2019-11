Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Problem: Südkoreanische Männer gehören im weltweiten Vergleich offenbar zu der Gruppe, die am meisten raucht.

Das Gesundheitsministerium in Südkorea hatte die Bevölkerung schon im Oktober aufgefordert, keine E-Zigaretten mehr zu kaufen. Dabei verwies es auf Vorfälle in den USA, bei denen Menschen gestorben waren oder Lungenschäden erlitten hatten. Auch in Südkorea war ein 30-jähriger Raucher an einer Lungenentzündung erkrankt. Das südkoreanische Gesundheitsministerium will jetzt Studien durchführen um zu prüfen, ob es möglich ist, E-Zigaretten komplett zu verbieten.



In den USA gibt es neue Hinweise auf eine mögliche Ursache für die Krankheits- und Todesfälle nach dem Nutzen von E-Zigaretten. Laut der Gesundheitsbehörde CDC wurden in den Lungen von einigen Erkrankten Proben eines Öls nachgewiesen, das aus Vitamin E gewonnen wird.