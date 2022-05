Die Denisova-Menschen waren enge Verwandte der Neandertaler - und offenbar weiter verbreitet als bisher gedacht.

Ein Forschungsteam hat in Laos in Südostasien einen Backenzahn entdeckt, der wahrscheinlich einem jungen Denisova-Mädchen gehörte. Die Forschenden gehen davon aus, dass der Zahn etwa 150.000 Jahre als ist.

Es wäre das erste Denisova-Fossil, das jemals in Südostasien entdeckt wurde. Bisher gab es nur zwei Orte auf der Welt, an denen Denisova-Vorkommen nachgewiesen wurden: die Denisova-Höhle in Sibirien und das tibetische Plateau. Für die Studienleiterin zeigen die völlig verschiedenen Fundorte, dass dieser Menschenzweig sehr anpassungsfähig war. Sie glaubt, dass die Denisova-Menschen trotz der bisher eher wenigen Funde noch weiter verbreitet waren.

Die Forschenden gehen auch davon aus, dass Südoasien im Mittel- bis Spätpleistozän ein "Hotspot der Diversität" des Menschen war. Außer dem Denisova-Menschen gab es dort schon Nachweise für vier andere frühe Menschenarten.