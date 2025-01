In Thailand können ab sofort gleichgeschlechtliche Paare offiziell heiraten.

Ein entsprechendes Gesetz tritt in Kraft. Das gibt gleichgeschlechtlichen Eheleuten dieselben Rechte wie heterosexuellen Ehepaaren. Zum Beispiel die Möglichkeit zur Adoption, oder bestimmte Erbschaftsrechte und Steuervergünstigungen. Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra schrieb dazu auf X: "Heute weht die Regenbogenflagge mit Stolz über Thailand." Zum Auftakt der Ehe für alle findet in Bangkok eine Massenhochzeit statt, mit der die thailändische Regierung nach eigenen Angaben einen Weltrekord aufstellen will.

Thailand ist das erste Land in Südostasien, das die Ehe für alle ermöglicht. Das ist vor allem bemerkenswert, wenn man sich die Nachbarstaaten anguckt. In Malaysia und Indonesien ist Homosexualität zum Beispiel verboten.