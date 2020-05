Ein Grund: Die Abfallentsorgung funktioniere dort nicht. Die Uno will mit einem Pilotprojekt in südostasiatischen Metropolen herausfinden, wo genau die Probleme liegen. Durch Fernerkundung und Satelliten will die Uno Daten sammeln, diese auswerten und dann die Probleme angehen.

Untersucht werden soll die Abfallentsorgung erst einmal in vier Städten: In Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur, in der indonesischen Hafenmetropole Surabaya, in einer thailändischen und in einer vietnamesische Metropole.

Die Studie findet im Rahmen des Uno-Nachhaltigkeitsziels zum Schutz der Meere statt.