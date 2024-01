Es gibt nicht nur Erdbeben, es gibt auch Mondbeben.

Der Mond hat sich in den vergangenen Millionen Jahren auch im Inneren immer weiter abgekühlt, Forschende vergleichen das mit einer runzligen Rosine, die Falten schlägt. Der Mond soll so rund 50 Meter an Umfang eingebüßt haben. Und das verursacht Beben, die vermutlich heute noch andauern.

Ein US-Forschungsteam konnte jetzt nachweisen, dass der Südpol des Mondes zuletzt stark von solchen Beben betroffen war. Gerade diese Region hat die Nasa aber ausgesucht, um dort bald wieder mit Astronauten zu landen. Das könnte gefährlich werden, sagen die Forschenden, weil es dort zum Beispiel zu Erdrutschen kommen könnte. Solche Beben dauern oft auch viel länger als auf der Erde, es wurden schon stundenlange Mondbeben aufgezeichnet. Deshalb sei es wichtig, genau zu untersuchen, welche Gebiete für Landungen oder menschliche Siedlungen sicher sind.

Hier gibt es weitere Infos zu dem Thema.