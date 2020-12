Anfang Dezember war das Ozonloch über dem Südpol so groß wie sonst nie zu dieser Jahreszeit.

Das berichten Forschende des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt. Das Ozonloch wird seit rund 40 Jahren vermessen. Laut der Auswertung war das Loch Anfang des Monats größer als der gesamte antarktische Kontinent.

Weil die Menschheit Substanzen in die Luft bringt, die Ozon oben in der Atmosphäre zerstören, entsteht seit Jahrzehnten im Winter über dem Südpol ein Loch in der Ozonschicht. Das schließt sich normalerweise zum Beginn des Südsommers Anfang November wieder. Doch in diesem Jahr dauert das Schließen länger als sonst. Verantwortlich dafür ist vermutlich ein ungewöhnlich stabiler polarer Wirbel. Dieses Windmuster hat die Vermischung von Luftmassen verhindert.

Die Ozonschicht oben in der Atmosphäre ist für Leben auf der Erde wichtig, weil sie Lebewesen vor gefährlicher UV-Strahlung der Sonne schützt.