Fünf Wochen nach dem schweren Vulkanausbruch hat der Pazifik-Staat Tonga allmählich wieder Internet.

Die inländischen Kabel waren näher am Vulkanausbruch dran - und haben deshalb größere Schäden davon getragen. Hier dauert die Reparatur wahrscheinlich bis zu neun Monate. Bis dahin sollen abgelegene Dörfer über den Satelliten-Service Starlink versorgt werden, der zu einem Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk gehört. Tongas Premierminister sagte, dass Starlink etwa 50 Terminals zur Verfügung stellt, die auf den abgelegenen Inseln verteilt werden. Der Service ist für die Inselbewohner kostenlos - und das soll auch so bleiben, bis die Inseln wieder per Unterseekabel mit der Hauptinsel verbunden sind.



Der Vulkanausbruch Mitte Januar hatte zu schweren Zerstörungen in Tonga geführt. Der Inselstaat war zeitweise von einer dicken Ascheschicht bedeckt, die auch das Trinkwasser verschmutzte. Fachleuten zufolge war es einer der weltweit schwersten Ausbrüche seit Jahrzehnten. Er löste auch einen Tsunami aus, der sogar weit entfernte Regionen wie Alaska, Japan und Südamerika erreichte.