In den USA haben beim Super Bowl weniger als 100 Millionen Menschen zugeschaut. Das war die niedrigste Quote seit über einem Jahrzehnt. Durchschnittlich waren gut 98 Millionen am Fernseher dabei.

Im Finale der National Football League hatten die New England Patriots die Los Angeles Rams besiegt. Das Spiel war defensiv geprägt, in den sozialen Netzwerken lästerten Fans, der Super Bowl sei langweilig gewesen.

Vor vier Jahren hatte es bei den Einschaltquoten noch einen Rekord gegeben, beim Sieg der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks.

Die Patriots werden heute in Boston gefeiert - mit einer Parade durch die Innenstadt.