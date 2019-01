Beim Super Bowl in den USA gibt es diesen Sonntag eine Premiere: Das erste Mal machen männliche Cheerleader mit.

Zwei sind es: Sie tanzen im Cheerleader-Team der Los Angeles Rams. Beim Gegner, den New England Patriots, feuern - wie üblich - nur Frauen an. Erst seit letztem Jahr gibt es in der US-amerikanischen Football-Liga auch männliche Cheerleader - bei zwei Teams, eines ist das aus Los Angeles.

Die ersten professionellen Anfeurer beim American Football waren nur Männer - das war 1898. In den 1950er Jahren wurden die tanzenden Cheerleader-Teams eingeführt, ab da aber nur mit Frauen.

Der Super Bowl findet bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Es ist das Endspiel in der Football-Saison.