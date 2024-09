Vor ziemlich genau 135 Jahren wurde der japanische Videospiele-Hersteller Nintendo gegründet.

Wohl viele von uns haben schon mal einen der Klassiker gezockt, wie "Super Mario", "Donkey Kong" oder "The Legend of Zelda". In der Nähe von Japans Stadt Kyoto macht diese Woche das weltweit einzige Nintendo-Museum auf. Da bekommt man die lange Firmengeschichte gezeigt: Von Spielekarten, über Brettspiele bis hin zu den Videospiele-Konsolen wie Game Boy oder Nintendo 64, kann man sich alles angucken. Und natürlich darf auch selbst gezockt werden - aber nicht so lange wie man will. Denn jede Eintrittskarte ist mit digitalen Münzen aufgeladen - und die sind wohl recht schnell aufgebraucht. Nachkaufen soll nicht möglich sein.

Und überhaupt an Tickets kommen, könnte schon zu einer Art "Spiel" werden. Denn die gibt es nur im Losverfahren über die offizielle Webseite des Museums. Pro Tag sollen nicht mehr als 2.000 Leute reingelassen werden.