Der Superbowl sollte kein Super-Spreading-Event werden.

Deshalb gab es während des Football-Spiels im Stadion eine Maskenpflicht. Außerdem war weniger als die Hälfte der Plätze besetzt.

Draußen spielten sich allerdings andere Szenen ab. US-Medien berichten von Menschenmengen, die in Tampa, in Florida, auf den Straßen und in Sport-Bars feierten - ohne Masken und ohne Abstand zu halten. Das Team der Stadt, die Tampa Bay Buccaneers, hatte im Finale der US-Football-Liga gegen die Kansas City Chiefs gewonnen - mit 31 zu 9.

Die Bürgermeisterin von Tampa hatte zwar für den Superbowl-Tag eine Maskenpflicht verhängt, aber Aufnahmen in den Sozialen Medien zeigen, dass sich wenige Fans daran hielten. Der US-Suchenberater Anthony Fauci hatte vorher vor so einem Szenario gewarnt.